While you were sleeping, how did you come to know 'most people didn't sleep'? Did you get sound sleep?

— Sandhya (@PplOfIndia) August 22, 2018



Entire Kerala is going through tough times. Sir, its not an opportunity for publicity. We respect you as a man of action. You are in our heart as a No-Nonsense leader. We would love to see your leadership to rebuild stronger and better Kerala. Action speaks & not photos.

— SPN (@WePANNI) August 22, 2018



Oh #Alphons, you got it entirely wrong. You should have asked the guy at the camp who took this picture to post it on #Twitter from another handle and then retweeted it.

This is the problem when you travel without your PR official. Please be careful next time you do such #drama!

— EldhoGeorgeKallingal (@eldho_kallingal) August 22, 2018



slept for 5 minutes .took good photos.made photos viral.then left. rascal,if u slept, what was grt to post photos abt it. next u will post pics of ur relieving in d open.if serious,post pics of ur community doing grt voluntary service@ this crisis.we will appreciate that better.

— Pradyot Mishra (@pradyot_m) August 22, 2018



റോഡിൽ കിടന്നു ഉറങ്ങുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. #KannanthanamSleepChallenge

Statutory warning: Any resemblance for this post to actual persons, living, dead or dumb or actual events is purely coincidental. pic.twitter.com/8jAjmuArOC



— Chalu Union (@ChaluUnion) August 21, 2018



#KannanthanamSleepChallenge I am sleeping for hours now. pic.twitter.com/qUQiTIaBF6

— Alwin K Wilson (@Alwin86835527) August 22, 2018



ഞാൻ ഉറങ്ങിയേ #KannanthanamSleepChallenge

Post your sleep decision pic pic.twitter.com/eCwFc3DOFe

— Lijesh Michael Srattel (@lijeshmichael22) August 21, 2018

(अनुराग वर्मा)केंद्रीय मंत्री अल्फोंस कनन्नथानम ने केरल के बाढ़ पीड़ितों के साथ एकता दिखाने के लिए एक रात राहत शिविर में गुजारने का फैसला किया. लेकिन शायद उन्हें इस बात की थोड़ी भी उम्मीद नहीं होगी कि उनके इस कदम पर ट्विटर यूजर्स उनका मजाक बनाएंगे.केरल में बाढ़ की वजह से कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं. बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए पूरे राज्य में करीब 1500 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं.कनन्नथानम ने एक राहत शिविर का दौरा किया और वहां कुछ देर नींद भी ली. यह उनका केरल के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का प्रयास था. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने राहत शिवर में सोते हुए अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की.राहत शिविर में सोने की अपनी तस्वीरें साझा करना कनन्नथानम को उल्टा भारी पड़ गया और लोग उनका मजाक उड़ाने लगे. कई लोगों ने उनसे सवाल किया कि जब वह सो रहे थे तो फिर फोटो किसने क्लिक की? कुछ लोगों ने केंद्रीय मंत्री को सोशल मीडिया से तस्वीरे हटाने की भी सलाह दे डाली.फेसबुक पर तस्वीरें शेयर करते हुए कनन्थानम ने लिखा- चंगानेसरी एसबी हाईस्कूल के राहत शिविर में.केंद्रीय मंत्री ने इसके साथ-साथ ट्विटर पर भी अपनी तस्वीर साझा की जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के कई नेताओं को टैग किया था.इसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई.वहीं कुछ ट्विटर यूजर्स ने ट्विटर पर #KannanthanamSleepChallenge शुरू करते हुए खुद की सोते हुए तस्वीर शेयर करनी शुरू कर दी.केंद्रीय मंत्री अल्‍फोंस केरल से ही आते हैं. बाढ़ आने के बाद से राहत कार्य को लेकर वह काफी सक्रिय भी रहे हैं.