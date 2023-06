दंतेवाड़ा. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे (Nathuram Godse) को भारत का ‘सपूत’ बताया है. गिरिराज सिंह ने कहा कि वह मुगल शासकों बाबर और औरंगजेब की तरह हमलावर नहीं था क्योंकि वह भारत में पैदा हुआ था. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा शहर में शुक्रवार को संवाददाताओं से बात करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि जो लोग खुद को बाबर और औरंगजेब की संतान कहलाने में खुशी महसूस करते हैं, वे भारत माता के सच्चे सपूत नहीं हो सकते.

औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के गोडसे से संबंधित एक बयान के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि ‘अगर गांधी जी के हत्यारे हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं, वे भारत में ही जन्में हैं, औरंगजेब और बाबर की तरह हमलावर नहीं हैं. और जिसको बाबर की औलाद कहलाने में खुशी महसूस होती है, वह कम से कम भारत माता का सच्चा सपूत नहीं हो सकता.’

#WATCH | Chhattisgarh: If Godse is Gandhi’s killer, he is also the nation’s son. He was born in India, and he was not an invader like Aurangzeb & Babar. Whosoever feels happy to be called the son of Babar, that person can’t be the son of Bharat Mata: Union Minister Giriraj Singh pic.twitter.com/7GIS3z7noM

