'2024 तक अमेरिका जैसी होंगी भारत की सड़कें', लोकसभा में बोले नितिन गडकरी- गरीबों के पैसों से बनाएंगे रोड

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि 2024 खत्म होने से पहले देश की सड़कें (Road Infrastructure) अमेरिका जैसी होंगी. गडकरी ने लोकसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि साल 2024 समाप्त होने से पहले देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका (America) के बराबर होगा.

सदन में बोलते हुए नितिन गडकरी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की उस बात को दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि, अमेरिका इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वह अमीर है बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि उसकी सड़के अच्छी हैं.

#WATCH | …American roads are not good because America is rich but America is rich because American roads are good. To make India prosperous, I ensure that before Dec’24 India’s road infrastructure will be like America: Union Transport & Road Minister Nitin Gadkari, in Lok Sabha pic.twitter.com/6YyHZZza9p

