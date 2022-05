नई दिल्ली. केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री (Union Minister of State for Social Justice and Empowerment) व आरपीआई (आ.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले (Ramdas Athawale) ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान आठवले ने राष्‍ट्रपति से अनुसूचित जाति से बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने वाले लोगों को आरक्षित (reservation) वर्ग में शामिल करने की मांग रखी. इस दौरान मंत्री के साथ भिक्षु संगठन के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे.

ऑल इंडिया भिक्षु संगठन के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति से भेंट के दौरान भिक्षुकों की दशा को सुधारने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने का मांग की. पर्यावरण प्रतिनिधिमंडल ने भी राष्ट्रपति से पर्यावरण की वर्तमान स्थिति पर अपनी चिंता प्रकट की. राष्ट्रपति ने प्रदूषित पर्यावरण में सुधार लाने व पर्यावरण की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया. आरपीआई(आ) के पर्यावरण मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विजयराजे धमाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के समक्ष अपनी मांग रखी.

इस अवसर पर ऑल इंडिया भिक्षु संगठन से डॉ. राहुल बोधी महाथेरो, भदंत प्रज्ञानंद, पर्यावरण प्रतिनिधिमंडल व ऑल इंडिया भिक्षु संगठन के सदस्य रामदास आठवले के साथ सौजन्य भेंट में उपस्थित रहे.

