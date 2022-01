केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी का WhatsApp हुआ हैक, हैकर ने मांगे 75,000 रुपये, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: नई दिल्ली जिला पुलिस (DCP, New Delhi ) की टीम ने साइबर अपराध (Cyber Crime) को अंजाम देने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है. दरअसल ये मामला केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के एक वरिष्ठ अधिकारी के व्हाट्सएप नंबर को हैक करने से जुड़ा है. आरोपियों ने अधिकारी के नंबर को हैक करके उससे जुड़े कई लोगों से गलत तरीके से हजारों रुपये की उगाही की थी. अब इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों को बड़ी सफलता मिली है.

दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले नई दिल्ली जिला पुलिस अंतर्गत पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना (Parliament Street) में केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मंत्रालय में कार्यरत एक जॉइंट सेक्रेटरी (Joint Secretary ) स्तर के अधिकारी द्वारा एक लिखित तौर पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी. शिकायत में बताया गया कि उसके मोबाइल में व्हाट्सएप एप्लिकेशन को किसी अज्ञात आरोपी (hackers) द्वारा हैक कर लिया गया है.

शिकायतकर्ता ने कहा कि उनके मोबाइल में दर्ज कॉन्टेक्ट नम्बर वालों से अचानक स्वास्थ से सम्बंधित समस्या को बताकर इलाज ( medicine pursuant) के लिए मदद के नाम पर हाजरों रुपये की मांगे जा रहे हैं. मामला इतना ही नहीं था, शिकायतकर्ता के एक जानकार ने उस आरोपी को 75,000 रुपये भी ट्रांसफर कर दिया. जब शिकायतकर्ता को कॉल करके कुछ और मदद करने के लिए कहा गया तो इस फर्जीवाड़े के बारे में जानकारी हुई.

बाद में शिकायतकर्ता अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से अपने दफ्तर के पास ही पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना में जाकर मोबाइल हैक का मामला ( whatsapp hacking frauds) का दर्ज करवाया गया.

मंत्रालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को सतर्क किया गया

नई दिल्ली जिला के डीसीपी दीपक यादव के मुताबिक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना के एसएचओ अजय करन शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और तफ़्तीश करने के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों का नाम है ओकोए सीमेन (Okoye Simeon) और उगो चुकवू (Ugo Chukwu). ये दोनों विदेश मूल के रहने वाले हैं और फिछले काफी समय से दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रह रहे थे. दोनों ही आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है.

इस पूरे मामले के बाद अब केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे मंत्रालय के दफ्तर में कार्यरत अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों को भी सतर्क किया गया है कि किसी भी मोबाइल नम्बर से अगर कॉल आए या कोई जानकर आपसे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक (Facebook ) , व्हाट्सएप (Whatsapp ) ऑडियो कॉल या मैसेज के माध्यम से अगर पैसों की डिमांड करे तो जरूर इस बात पर ध्यान दें कि कहीं आपसे से गलत तरीके से पैसे की मांग तो नहीं की जा रही है.

