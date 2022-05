तमिलनाडु में अज्ञात हमलावरों ने की बीजेपी नेता की हत्या, मामले की जांच में जुटी चेन्नई पुलिस

चेन्नई. तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एसी/एसटी विंग के केंद्रीय जिला अध्यक्ष बालचंद्रन की 3 अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी है. यह वारदात मंगलवार को चेन्नई के चिंताद्रिपेट इलाके में हुई. सूत्रों के अनुसार, बालचंद्रन को राज्य सरकार ने एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ) प्रदान किया था, क्योंकि उन्हें संदेह था कि उनकी जान को खतरा है. मंगलवार को जब पीएसओ चाय पीने गया, तो इसी दौरान भाजपा नेता की हत्या कर दी गई. जानकारी के मुताबिक, तीनों आरोपी बाइक से आए थे और बालचंद्रन की हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए.

ANI के मुताबिक, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई है. चेन्नई पुलिस कमिश्नर शंकर जीवल भी मौके पर पहुंचे हुए थे. उन्होंने कहा, ‘मैं मौका-ए-वारदात पर ये देखने आया हूं कि कहीं कोई चूक तो नहीं हुई. घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों से बात की है. फिलहाल यह एक हत्या का मामला है और इसके पीछे की वजह कोई पुरानी रंजिश है.’

जांच में जुटी पुलिस

जिस जगह पर बालचंद्रन की हत्या हुई, उस पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगालने में लगी हुई है. इसी बीच तमिलनाडु में विपक्ष के नेता के. पलानीस्वामी ने भाजपा नेता की हत्या की निंदा की है और राज्य पुलिस की नाकामी पर कड़े सवाल किए हैं.

#UPDATE | Tamil Nadu: BJP Central Chennai SC/ST wing president Balachandran’s body was brought to the hospital for autopsy, some time ago. As per police officials, he was killed by three unknown people in Chintadripet. pic.twitter.com/J5O1xjx9kv

— ANI (@ANI) May 24, 2022