VIDEO: UN में पाकिस्तान को करारा जवाब, एस जयशंकर ने कहा- लादेन को पनाह देने वाले देश पर कैसे करें विश्वास

नई दिल्ली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को करारा जवाब दिया. एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाले पर कैसे विश्वास किया जाए. इसके अलावा तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित रूस से सीमा पार आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देश पर लागू होता है. ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करना और न ही पड़ोसी देश की संसद पर हमला करना इस परिषद के सामने उपदेश देने के लिए प्रमाण के रूप में काम कर सकता है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा यूएन में कश्मीर टिप्पणी के बाद दिया. बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता में चल रहे दो उच्च-स्तरीय मंत्रिस्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने के लिए अमेरिका पहुंचे.

#WATCH | “Hosting Osama Bin Laden…” EAM Dr S Jaishankar’s sharp response to Pakistan FM Bhutto after ‘Kashmir remark’ in United Nations pic.twitter.com/jiyVVW2jrn

— ANI (@ANI) December 14, 2022