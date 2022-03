UP elections result: यूपी में भाजपा को कैसे मिली ऐतिहासिक जीत, ये रहे 6 कारण

यूपी के विधानसभा चुनावों (UP assembly elections) में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार अपना डंका बजवाया. 37 साल के बाद प्रदेश में किसी दल ने 5 साल सरकार चलाने के बाद फिर से सत्ता हासिल की है. 403 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी (BJP) ने अपने दम पर 255 सीटें जीती हैं. लेकिन इस ऐतिहासिक जीत की राह इतनी आसान नहीं रही. बड़ी बड़ी रैलियों, रोड शो और जनसंपर्क अभियानों के अलावा जबर्दस्त बैकरूम प्लानिंग (Backroom planning) की वजह से भाजपा इस मुकाम तक पहुंच पाई.

लखीमपुर खीरी, हाथरस कांड की धार फेल

लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में 3 अक्टूबर को किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की घटना को लेकर एक बार बीजेपी के भी हाथ पांव फूल गए थे. केंद्रीय मंत्री के बेटे के इस घटना में कथित तौर पर शामिल होने को विपक्षी दलों ने जबर्दस्त मुद्दा बना दिया था. लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों ने ऐसा चक्र चलाया का विपक्षी रणनीति धरी की धरी रह गई. चुनाव नतीजे आए तो लखीमपुर खीरी जिले की आठों सीटों बीजेपी की झोली में आ गईं.

नया M-Y फैक्टर

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने इस बार M-Y पर दांव खेला. M-Y मतलब मुस्लिम और यादव नहीं, जैसा कि समाजवादी पार्टी कहती आई है. बल्कि भाजपा के M-Y का मतलब है- मोदी और योगी. पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जुगलबंदी लोगों को इतनी भाई कि वोटों की बरसात हो गई. जिस एंटी इन्कंबेंसी से हर पार्टी डरती रही, वही इनके लिए जीत का मंत्र बन गई. लेकिन इस जंग में योगी सरकार के 10 मंत्री भी शहीद हो गए और दोबारा से वोटरों का भरोसा नहीं जीत पाए.

नारी शक्ति

इस चुनाव में बीजेपी ने नारी शक्ति को काफी अहमियत दी. चुनावों में 48 महिलाओं को टिकट दिए गए. नतीजा भी सुखद रहा. 48 में से 29 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. यह बीजेपी की तरफ से जीतने वाली महिलाओं की सबसे बड़ी संख्या है. पार्टी ने महिला उम्मीदवारों पर ही दांव नहीं लगाया, बल्कि महिला वोटरों को ध्यान में रखकर खास रणनीति अपनाई. उनमें सुरक्षा की भावना पैदा की. अपराधियों पर योगी सरकार ने जिस तरह से चाबुक चलाया, उसने भी महिला वोटरों का दिल जीत लिया.

सहयोगी दलों का साथ

बीजेपी की बैकरूम प्लानिंग में सहयोगी दलों की अहम भूमिका रही. सीटों के बंटवारे से लेकर टिकट वितरण और रैलियां आयोजित करने तक डिटेल्ड प्लानिंग की गई. कई कई बार इंटरव्यू के बाद उम्मीदवार फाइनल किए गए. इसका नतीजा भी चुनाव में देखने को मिला. निषाद पार्टी की तरफ से 15 प्रत्याशी मैदान में उतरे. उसके पांच उम्मीदवार 5 बीजेपी के सिंबल पर खड़े हुए. इन सभी ने जीत दर्ज की. निषाद पार्टी के 15 में से 6 उम्मीदवारों ने भी विजयी झंडा लहराया. अपना दल (सोनेलाल) को 17 सीटों पर लड़ाया गया था, जिनमें से 12 पर उसने जीत हासिल की और भाजपा, सपा के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई. ईस्ट यूपी को देखें तो यहां की 32 में से 23 सीटें सहयोगियों ने बीजेपी को दिलाईं.

सर्वे, फीडबैक पर भरोसा

भाजपा ने उम्मीदवार चुनने में अपने सर्वे और ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर भरोसा किया. इसके आधार पर उसने 104 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए. इनकी जगह नए चेहरों को तवज्जो दी, जिनमें से 80 विधानसभा पहुंच गए. भाजपा ने 214 मौजूदा विधायकों को फिर से मैदान में उतारा, जिनमें से 170 जीत हासिल करने में कामयाब रहे. 2017 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी जिन 85 सीटों पर नहीं जीत पाई थी, वहां के लिए अलग रणनीति अपनाई गई. 16 सीटों पर पुराने प्रत्याशियों को उतारा गया, इनमें से 4 इस बार जीत गए. 69 सीटों पर उसने प्रत्याशी बदले, जिनमें से 19 ने जीत दर्ज की.

गढ़ के गढ़ कब्जाए

योगी आदित्यनाथ इस बार पहली बार गोरखपुर से विधानसभा चुनाव में उतरे थे और उन्होंने एक लाख से अधिक वोटों से विजयी पताका फहराई. यही नहीं, गोरखपुर की सभी 9 सीटें बीजेपी के खाते में आईं. बुंदेलखंड रीजन की सभी 19 सीटें, हरदोई जिले की सभी 8 सीटें और सोनभद्र की सभी 4 सीटें भी भाजपा के पाले में आ गईं. सीतापुर की 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली. राजनाथ सिंह के लोकसभा क्षेत्र लखनऊ की 9 में से 7 सीटों पर भगवा झंडा लहराया. पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ तो एक सीट अपना दल (सोनेलाल) ने जीती. बरेली की 9 में से 8 सीटें और देवरिया, शाहजहांपुर और गोंडा में 7-7 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे.

