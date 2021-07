अलकायदा आतंकियों के पास मिले काशी, मथुरा के नक्शे; 3000 रुपये में तैयार किया प्रेशर कुकर बम- ATS सूत्र

उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. रविवार को लखनऊ में जिन दो आंतकियों को गिरफ्तार किया गया था इनके पास से उत्तर प्रदेश के कई शहरों के नक्शे मिले हैं. ATS सूत्रों के मुताबिक अलकायदा समर्थित ये आतंकी किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे. खबरों के मुताबिक इन आतंकियों ने किसी वेबसाइट को देखकर बम बनना सीखा था. अलकायदा के दोनों संदिग्धों ने पूछताछ में बताया है कि इन सबने सिर्फ 3000 रुपये में प्रेशर कुकर बम तैयार किया था.सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश ATS को एक माड्यूल भी हाथ लगा है. इसका नाम है- DO IT YOURSELF (DIY) यानी खुद से अपने काम करो. गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकी इसी DIY मॉड्यूल पर ही काम कर रहे थे. कहा जा रहा है कि इन दोनों ने अपने पैसों से ई रिक्शा में लगने वाली बैटरी के जरिये बम बनाने की कोशिश की थी.सूत्रों ने बताया कि 'ये दोनों आतंकी इंटरनेट के जरिए अलकायदा के संपर्क में आये थे. दोनों उमर अल मदनी से लगातार बातें कर रहे थे. उसी के कहने पर उन्होंने बम भी बनाए थे. बम बनाने में इन्हें कामयाबी भी मिल गई थी. कहा जा रहा है कि बम तैयार करने के बाद ये आतंकी टारगेट की तलाश में थे. यानी कब और कहां हमला करना है. सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा खतरा टाल दिया. अगर प्रेशर कुकर बम कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर रखने में ये कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी. पकड़ा गया नसीरुद्दीन उर्फ मुशीर रिक्शा की बैटरी से बम बना रहा था.'ATS से जुड़े सूत्रों ने बताया कि काशी और मथुरा के भी धार्मिक स्थलों के नक्शे एटीएस को आतंकियों के पास से मिले हैं. इऩ नक्शों में अलग-अलग पॉइंट से चिह्नित किया गया है. गोरखपुर के भी एक इलाके का डिटेल आतंकियों के पास से यूपी एटीएस ने बरामद किया है. साथ ही प्रदेश के कई बड़े शहरों के सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों की डिटेल भी गिरफ्तार आतंकियों के पास से मिली हैं. एटीएस पिछले 24 घंटों में 1 दर्जन से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.