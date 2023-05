UP के CM योगी आदित्यनाथ का 25 साल पुराना VIDEO खूब हो रहा ट्रेंड, क्या आपने देखा है यह 'स्वरूप'

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं. जब भी वह भाषण (Yogi Adityanath Speech) देते हैं तो उनके भाषण के कुछ अंश जरूर वायरल होते हैं. एक बार फिर उनका एक भाषण देता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह पूरा भाषण उन्होंने संस्कृत में दिया है. बता दें कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरखपुर से सांसद थे.

सांसद रहते हुए उन्होंने संसद में एक भाषण दिया था, और अब वो वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ काफी युवा नजर आ रहे हैं. माना जा रहा है कि यह वीडियो 1998 का मतलब यह लगभग 25 साल पुराना भाषण है. 1998 में पहली बार योगी आदित्यनाथ संसद में सांसद के रूप में चुनकर पहुंचे थे. इसके बाद वह लगातार पांच बार सांसद बने.

Year 1998, young Yogi Adityanath taking oath in Sanskrit in the parliament 🔥 pic.twitter.com/00Syy7PHQc

— Flt Lt Anoop Verma (Retd.) 🇮🇳 (@FltLtAnoopVerma) May 7, 2023