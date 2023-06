नई दिल्‍ली. भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी इस वक्‍त सुर्खियों में छाए हुए हैं. वजह है उनका एक ट्वीट. दिल्‍ली के चेन्‍नई भवन में उन्‍होंने तमिलनाडु के स्‍थानीय व्‍यंजनों का आनंद लिया. इस दौरान उन्‍होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया. उन्‍होंने लिखा कि चेन्‍नई तुमने मेरा दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर इस वक्‍त गार्सेटी द्वारा शेयर किया गया वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. एरिक गार्सेटी का दो मिनट 52 सेकेंड का वीडियो दिल्‍ली के तमिलनाडु भवन में यात्रा से जुड़ा है. इस वीडियो में वो खाने का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं. तमिलनाडु के अधिकारी उन्‍हें दक्षिण भारतीय खाने के बारे में समझाते हुए दिख रहे हैं. गार्सेटी भी इस प्‍यार से काफी खुश नजर आ रहे हैं.

भारत में अमेरिकी राजदूत ने ट्विटर पर लिखा, “दिल्‍ली में स्थित तमिलनाडु भवन से मेरा वडक्‍कम, मैंने केले के पत्‍ते पर पारंपरिक साउथ इंडियन थाली का आनंद लिया. मैं साउथ इंडिया के इन स्‍वादिष्‍ट और पेचीदा खाने को खाया. चेन्‍नई आपने मेरा दिल जीत लिया है. मैं जल्‍द आपसे मिलने के लिए काफी उत्‍साहित हूं.” एक महीने पहले ही एरिक गार्सेटी ने दिल्‍ली में महाराष्‍ट्र भवन का दौरा किया था. इस दौरान उन्‍होंने महाराष्‍ट्र के स्‍वादिष्‍ट व्‍यंजन चखे थे. एरिक ने महाराष्‍ट्र के चर्चित कोकुम का शरबत, वड़ा-पाव व अन्‍य स्‍थानीय व्‍यंजनों का लुफ्त उठाया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने अमेरिका के दौरे पर जा रहो हैं. इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम डील होने की संभावना है.

Vanakkam from Tamil Nadu Bhawan in Delhi! Today, I tried the iconic south Indian thali on a banana leaf, and I am so impressed by the complexity of these delicious south Indian delights. Chennai, you have my heart and I am excited to see you soon. #AmbExploresIndia pic.twitter.com/HrUoiD0Dma

— U.S. Ambassador Eric Garcetti (@USAmbIndia) June 14, 2023