राहुल बोले- केंद्र की गलत नीतियों की वजह से साथ आए चीन-पाक, US ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के केंद्र की मोदी सरकार (Narendra Modi Government) के खिलाफ दिए गए बयान पर अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस (Ned Price) से ये पूछा गया कि राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी की अप्रभावी नीतियों के कारण चीन और पाक पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं, इसपर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं निश्चित रूप से इस तरह की टिप्पणियों का समर्थन नहीं करूंगा. उन्होंने कहा कि यह पाक और चीन का मामला है और इसे उन दोनों देशों पर ही छोड़ देना चाहिए.

To a question on Congress leader Rahul Gandhi ‘suggesting that China & Pakistan are closer than ever due to PM Modi’s ineffective policies’, US Dept of State Spox Ned Price: I’ll leave it to Pakistanis & PRC to speak to their relationship. I certainly won’t endorse those remarks. pic.twitter.com/ooSmjJhIPU

— ANI (@ANI) February 3, 2022