Uttarakhand Assembly Election 2022: हरीश रावत बोले- कभी-कभी दर्द बयां करना पार्टी के लिए होता है फायदेमंद

नई दिल्‍ली. उत्‍तराखंड (Uttarakhand) में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly Elections 2022) से पहले कांग्रेस (Congress) की कार्यप्रणाली पर दुख जता चुके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत (Harish Rawat) ने साफ किया है कि आगामी चुनाव जीतने के लिए पार्टी में कुछ सुधार किए जानें जरूरी हैं. कभी-कभी दर्द व्यक्त करना भी पार्टी के लिए फायदेमंद होता है.

बता दें कि सोशल मीडिया पर हरीश रावत ने पार्टी के भीतर गुटबाज़ी को लेकर दुख जताते हुए लिखा था कि उनके संगठन के लोग ही उनके काम में अड़चन बन रहे हैं. रावत की नाराज़गी उनके अधिकारों में हस्तक्षेप और पाबंदियों को लेकर रही है, जिसके बारे में रावत ने साफ संकेत देते हुए लिखा था कि वह राजनीति से संन्यास या कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बारे में विचार कर रहे हैं. एक तरह से कांग्रेस को चेतावनी देते हुए रावत ने लिखा था कि वह नए साल में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं. इसके बाद से ही उत्तराखंड की राजनीति में हड़कंप सा मचा गया था.

हरीश रावत के ट्वीट बाद कांग्रेस आलाकमान हरकत में आया और रावत से फोन पर बात की. खबर है कि उत्तराखंड कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल करते हुए आलाकमान ने चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रमुख हरीश रावत की सभी बातें मान ली हैं. प्रियंका गांधी ने रावत ने बातचीत की और बताया जा रहा है कि रावत को ‘अपर हैंड’ देने के मामले पर कांग्रेस हाईकमान ने हामी भर दी है.

#WATCH | Delhi:”…Some course correction is important to win upcoming elections…sometimes expressing pain is also beneficial for the party…,” Congress leader Harish Rawat pic.twitter.com/ahxfSlaPl2

— ANI (@ANI) December 25, 2021