VIDEO: बन रहा था 'खतरों का खिलाड़ी', टाइगर को उकसाना जिप्सी ड्राइवर को पड़ा भारी, बाघ गुस्से में गुर्राया फिर...

नई दिल्ली. उत्तराखंड में एक जिप्सी ड्राइवर को हाल ही में एक बाघ को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. ड्राइवर द्वारा बाघ को उकसाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया.

यह घटना बुधवार सुबह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास हुई. वीडियो में बाघ को झाड़ियों से बाहर निकलते और पर्यटक वाहन की ओर बढ़ने से पहले हिंसक रूप से गुर्राते हुए देखा जा सकता है.

NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी सुशांत नंदा ने जानकारी दी कि जिप्सी के ड्राइवर को बाघ के उकसाने के लिए गिरफ्तार किया गया है. वन अधिकारी ने ट्विटर पर कहा कि ड्राइवर के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघ कितने खतरनाक तरीके से गुर्राता हुआ नजर आ रहा है. जैसे ही वह पर्यटक वाहन की ओर गुस्से में बढ़ता है पर्यटकों में से एक टाइगर पर चिल्लाने लगता है.

