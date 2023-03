VIDEO: वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर चले चले ईंट-पत्थर, इस बार बंगाल में बनाया निशाना, खिड़कियों के शीशे टूटे

फरक्का. वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) देश की सबसे बेहतरीन ट्रेनों में से एक है. लेकिन इस पर लगातार पथराव (Vande Bharat Stone Pelting) की घटना सामने आ रही है. पश्चिम बंगाल में एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है. शनिवार शाम को पश्चिम बंगाल (West Bengal) के फरक्का के पास मुर्शिदाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया. इस पथराव में ट्रेन की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए. पथराव में किसी की घायल होनो की सूचना फिलहाल नहीं है.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार ईस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) कौशिक मित्रा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि ‘यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. इसकी जांच की जाएगी, जांच के आदेश दिए गए हैं.’ ANI द्वारा ट्वीट किए गए विजुअल्स में हावड़ा स्टेशन के पास ट्रेन पर कथित तौर पर पत्थर फेंके जाने के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस की खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त हैं यह देखे जा सकते हैं.

#WATCH | West Bengal: Stones pelted at Vande Bharat Express near Farakka last evening; visuals from Howrah station

This is a very unfortunate incident. It will be investigated. An inquiry has been ordered to investigate it: Kausik Mitra, CPRO, Eastern Railway pic.twitter.com/vUofDaTOgh

— ANI (@ANI) March 11, 2023