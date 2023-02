वंदे भारत ट्रेन में मिला धूल से भरा कॉर्नफ्लेक्स, यात्री ने IRCTC से की शिकायत, रेलवे ने दिया ये जवाब

ट्रेन में खाने को लेकर आज भी लोगों के बीच काफी कन्फूजन है. कुछ लोग ट्रेन में खाना पंसद करते हैं तो कुछ इससे कतराते हैं. लेकिन अगर आप वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन में सफर कर रहे हो तो उम्मीद की जाती है कि खाना तो अच्छा होगा ही. मगर एक यात्री के साथ इससे ठीक उल्टा हुआ. दरअसल, मुंबई-शिरडी रूट पर वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री ने IRCTC से खाने की शिकायत की. इतना ही नहीं यात्री ने रेलवे को कुछ सुझाव भी दिए. वीरेश नारकर नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर कुछ पोस्ट भी शेयर किया है.

वीरेश नारकर (Viresh Narkar) नाम के एक यात्री ने आरोप लगाया है कि उसे मुंबई-शिरडी रूट पर वंदे भारत ट्रेन में सफर के दौरान धूल से भरे कॉर्नफ्लेक्स सर्व किए गए. पैसेंजर ने ट्विटर पर अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को शेयर किया है. साथ ही उन्होंने रेलवे को कुछ सुझाव भी दिए. यात्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन में कुछ समस्याएं हैं. इसमें सुधार करे की जरूरत है.

यात्री ने ट्विटर पर किया पोस्ट

वीरेश नारकर नाम के यात्री का कहना है कि उसनने एक्जीक्यूटिव कोच के लिए एक्सट्रा रकम दिया था. यह सीट ट्रेन के बीच में दी जाती है. इस वजह से यहां अक्सर लोगों का आना-जाना रहता है. यहां किसी तरह की कोई प्राइवेसी नहीं रहती है. यात्री ने एक्जीक्यूटिव क्लास को ट्रेन के आगे या पीछे शिफ्ट करने का सुझाव दिया. उनका कहना है कि वंदे भारत ट्रेन के फर्श कालीन से ढके होते है. उसे वैक्यूम क्लीनर से साफ करने की जरूरत है.

2) Since the flooring is carpet now, Dyson Vacuum cleaners should be provided instead of traditional method of sweeping the floor. @Central_Railway @RailMinIndia @AshwiniVaishnaw @GM_CRly

Also the food quality can be improved, no1 prefers dusty cornflakes in India. pic.twitter.com/60BbrMmwuq

— Viresh Narkar (@vireshnarkar) February 12, 2023