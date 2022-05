ट्विटर पर नौकरियों के लिए कई तरह के प्रपोजल, एलन मस्क को पिंग कर रहे लोग

नई दिल्‍ली. ट्विटर (Twitter) इंक का पूरी तरह अधिग्रहण करने में अभी समय लगेगा लेकिन कई लोग इसके नए मालिक और सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्‍क (Elon Musk) को पिंग कर नौकरी मांग रहे हैं. इनमें कुछ सीरियस प्रोफेशनल्‍स हैं तो कुछ हंसी मजाक में एलन तक अपने मेसेज भेज रहे हैं. दरअसल एलन मस्‍क ने 44 बिलियन डॉलर में सौदा किया है और इसे पूरा होने के लिए अभी कुछ महीने भी लग सकते हैं, लेकिन एलन मस्‍क से नौकरी मांगने वालों ने सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म पर तमाम ट्वीट कए हैं.

न्‍यूज एजेंसी रायटर्स ने बताया है कि ऐसा संभव है कि एलन मस्‍क के पास सीईओ के लिए कोई योग्‍य उम्‍मीदवार हो, ऐसा व्‍यक्ति जो मस्‍क के निर्देशों के अनुसार ट्विटर में परिवर्तन ला सके. हालांकि अभी एलन मस्‍क ने उसका नाम उजागर नहीं किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एलन मस्‍क के फैन्‍स उनसे ट्विटर फीड के माध्‍यम से नौकरी मांग रहे हैं. एलन को टैग कर नौकरी मांगने वालों ने अपना रिज्‍यूमे तक भेजा है और कुछ तो उनसे मजाक में क्रिप्‍टो में सेलेरी लेने की बात कह रहे हैं.

. @elonmusk Hire me to run Twitter as VP of Product. I’ve been building social apps for 11 years—and not in a way that leads products to decay like a typical BigTech “product director dad.” Twitter has the potential to be the leading messenger, groups app & content creation tool.

यूजर निकिता बियर ने लिखा है कि मुझे वाइस प्रेसीडेंट के रूप में नौकरी पर रख सकते हैं. मुझे 11 सालों का अनुभव है और सोशल ऐप्‍स बनाने की क्षमता है. निकिता ने मेटा प्‍लेटफॉर्म्‍स इंक की अधिग्रहित टीबीएच ऐप की सह संस्‍थापक हैं.

BTW, since it seems to be the latest “thing” on here. I’m stating that I’m staying on Twitter. Besides I think @elonmusk is adorbs. Also, full disclosure: I’m trying to pitch Elon to hire me as face of Twitter. #dumpthebird 😉😏

— William Shatner (@WilliamShatner) April 28, 2022