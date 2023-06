नई दिल्ली. अरब सागर में उठे ‘बेहद गंभीर’ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय (cyclone Biparjoy) के मद्देनजर गुजरात अलर्ट पर है. बिपरजॉय गुरुवार को पाकिस्तान के कराची और भारत में गुजरात के तट से टकराने वाला है. मौसम विभाग ने एक बुलेटिन में कहा कि अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान ‘बिपरजॉय’ फिलहाल पोरबंदर से करीब 340 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में मौजूद है. इस चक्रवात के गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के साथ लगे पाकिस्तानी तट को मांडवी (गुजरात) और कराची (पाकिस्तान) के बीच पार करने की बहुत ज्यादा संभावना है. गुरुवार दोपहर तक साइक्लोन बिपरजॉय जखाऊ पोर्ट (गुजरात) के करीब 125-135 किमी. प्रति घंटे से 150 किमी प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार के साथ तट को पार कर सकता है.

इस बीच, अरब सागर के ऊपर से उठे चक्रवात बिपरजॉय के कारण खराब हुए मौसम के कारण मुंबई में भी समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं और विमान सेवा भी कुछ हद तक प्रभावित हुई है. कल शाम मुंबई में कई उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा. चक्रवात की तीव्रता के बढ़ने के साथ शहर में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलने की सूचना दी गई है.

Cyclone Biporjoy LIVE: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्व-मध्य और उससे सटे पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान ‘बिपरजॉय’ के मद्देनजर सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

Indian Meteorological Department (IMD) issues orange alert for Saurashtra & Kutch Coasts in view of extremely Severe Cyclonic Storm “Biparjoy” over east-central and adjoining northeast Arabian Sea: IMD

