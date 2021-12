VHP नेता साध्वी सरस्वती के विवादित बोल- 'गौ माता की रक्षा के लिए घर में रखें तलवार'

उडुपी (कर्नाटक): विश्व हिंदू परिषद (VHP) की नेता साध्वी सरस्वती का एक बयान चर्चा में आ गया है. कर्नाटक में रैली के दौरान उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि, हिंदू परिवार गौ माता (Cow) की रक्षा के लिए अपने घरों में तलवार रखें. साध्वी सरस्वती ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल (Bajrang Dal) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के अनुसार, साध्वी सरस्वती ने कहा कि अगर आप मोबाइल, कैमरा और कंप्यूटर खरीदने पर लाखों रुपये खर्च सकते हैं तो क्या एक तलवार खरीदकर घर में नहीं रख सकते हैं. आप 1 हजार रुपये की तलवार घर में खरीद कर रखिए ताकि गौ हत्यारों से गौ माता की रक्षा की जा सके. उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा करना हमारा धर्म है और अगर हम यह भी नहीं कर सकते हैं तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए.

This video is from Karkala, Karnataka

Vishwa Hindu Parishad (VHP) leader Sadhvi Saraswati called on all Hindus to keep swords in their homes to save their cows, a reference often used for attacking Muslims.

She was speaking at a programme organised by VHP and Bajrang Dal. pic.twitter.com/H8refXZ440

— HindutvaWatch (@HindutvaWatchIn) December 13, 2021