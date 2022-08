उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ की बड़ी जीत, PM मोदी समेत इन नेताओ ने दी बधाई, देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: देश का अगला उपराष्ट्रपति (vice President) कौन होगा इसका ऐलान हो गया है. शनिवार को उपराष्ट्रपति चुनाव (vice President Election) के लिए हुए मतदान का रिजल्ट आ चुका है और एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ (jagdeep dhankhar) को एक बड़ी जीत मिली है. चुनाव में जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले जबकि वहीं विपक्षी की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले. चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद जगदीप धनखड़ के गांव में जश्न का माहौल है.

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला. चुनाव में 725 सांसदों ने वोट डाला जबकि 50 लोगों ने मतदान नहीं किया. चुनाव के लिए वोटिंग शाम 5 बजे खत्म हो गई थी और इसके बाद 6 बजे से मतगणना शुरू कर दी गई थी. उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद जगदीप धनखड़ को देशभर के नेताओं से बधाई और शुभकामनाएं मिल रही हैं. आइए जानते हैं कि किसने क्या कहा….

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ से मिलकर उन्हें बधाई दी. पीएम मोदी जगदीप धनखड़ से मिलने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के के आवास 11 अकबर रोड पहुंचे. जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई भी दी.

#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi, BJP chief JP Nadda & Vice-President elect Jagdeep Dhankhar engage in a conversation, as PM Modi leaves from the residence of Dhankhar after congratulating him on being elected the Vice President of India pic.twitter.com/1DnEhvbh7S — ANI (@ANI) August 6, 2022

रक्षा मंत्री ने उपराष्ट्रपति को दी बधाई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर जगदीप धनखड़ को बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट कर कहा उनका लंबा सार्वजनिक जीवन, व्यापक अनुभव और लोगों के मुद्दों की गहरी समझ निश्चित रूप से राष्ट्र को लाभान्वित करेगी. मुझे विश्वास है कि वह एक असाधारण वीपी और आरएस अध्यक्ष बनेंगे.

Congratulations to Shri Jagdeep Dhankhar on winning the Vice Presidential elections. His long public life, wide experience and deep understanding of people’s issues will certainly benefit the nation. I am confident that he will make an exceptional VP & Rajya Sabha Chairman. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 6, 2022

गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट किया, “उच्च सदन को उनके अनुभव और जमीनी मुद्दों की गहरी समझ से निश्चित रूप से फायदा होगा.”

मुझे विश्वास है कि उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति के रूप में @jdhankhar1 जी संविधान के एक आदर्श संरक्षक सिद्ध होंगे। उन्हें इस जीत पर बधाई देता हूँ। साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में NDA सहयोगियों, अन्य दलों व संसद सदस्यों का धनखड़ जी का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। — Amit Shah (@AmitShah) August 6, 2022

Met the newly elected Vice President of India, Shri @jdhankhar1 Ji and congratulated him. भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति श्री @jdhankhar1 जी से भेंट कर उन्हें बधाई दी। pic.twitter.com/xoTdd4wZt3 — Amit Shah (@AmitShah) August 6, 2022

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दी बधाई

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुने गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई दी. उन्होंने “संयुक्त रूप से विपक्ष की भावना का प्रतिनिधित्व करने” के लिए विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को भी धन्यवाद दिया.

Congratulations to Shri Jagdeep Dhankhar ji on being elected as the 14th Vice-President of India. Thank you to Smt @alva_margaret ji for representing the spirit of the joint Opposition with grace and dignity. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2022

मार्गरेट अल्वा ने दी बधाई

विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने भी चुनाव में जीत दर्ज करने पर जगदीप धनखड़ को बधाई दी है. मार्गरेट अल्वा ने ट्वीट कर कहा ‘श्री धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई ! मैं विपक्ष के सभी नेताओं और सभी दलों के सांसदों को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने इस चुनाव में मुझे वोट दिया. साथ ही, हमारे छोटे लेकिन गहन अभियान के दौरान सभी स्वयंसेवकों को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं.

Congratulations to Mr Dhankhar on being elected Vice President! I would like to thank all the leaders of the Opposition, and MPs from across parties who voted for me in this election. Also, all the volunteers for their selfless service during our short but intense campaign. — Margaret Alva (@alva_margaret) August 6, 2022

धनखड़ के अनुभव देश को होगा लाभ: वेंकैया नायडू

देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया है. जगदीप धनखड़ को चुनाव में जीत मिली है. उनकी जीत के बाद वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन्हें बधाई दी है. ट्वीट कर उन्होंने कहा कि ‘जगदीप धनखड़जी को भारत के चौदहवें उपराष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आपके अनुभव और कानूनी विशेषज्ञता से राष्ट्र को बहुत लाभ होगा. एक सफल और फलदायी कार्यकाल के लिए आपको मेरी शुभकामनाएं.

Heartiest congratulations to Shri Jagdeep Dhankar ji on being elected as the fourteenth Vice President of India. The nation will greatly benefit from your vast experience and legal expertise. My best wishes for a successful and fruitful tenure. @jdhankhar1 — Vice President of India (@VPSecretariat) August 6, 2022

ओम बिरला ने दी बधाई

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुने गए जगदीप धनखड़ के आवास पर जाकर उन्हें बधाई दी.

Lok Sabha Speaker Om Birla visits the residence of Vice-President elect Jagdeep Dhankhar in Delhi, to congratulate him on the same. pic.twitter.com/ue6CtDYdIf — ANI (@ANI) August 6, 2022

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी बधाई

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए जगदीप धनखड़ को बधाई दी. उन्होंने कहा- वह एक बेहतरीन राज्यसभा सभापति, एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे. उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा.

Delhi | He will be a wonderful Rajya Sabha chairman, an outstanding Vice President. The nation is blessed to have the son of a farmer & an eminent jurist as VP of India. We’re fortunate we will have a chance to work with him: Union Minister Piyush Goyal pic.twitter.com/yxChBesdQL — ANI (@ANI) August 6, 2022

बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही ऐलान किया था कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगी. हालांकि शनिवार को मतदान के दौरान पार्टी के दो सांसद शिशिर कुमार अधिकारी और दिब्येंदु अधिकारी ने पार्टी के फैसले के विपरीत जाकर चुनाव में मतदान किया. उपराष्ट्रपति चुनाव में करीब 93 प्रतिशत मतदान हुआ.

