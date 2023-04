VIDEO: सिक्किम में हिमस्खलन के बाद का खौफनाक मंजर, 7 पर्यटकों की मौत के बाद आर्मी ने संभाला मोर्चा

गंगटोक: सिक्किम के गंगटोक नाथुला पास (Nathu La mountain Pass) के पास त्सोमगो (Tsomgo) में भीषण हिमस्खलन में कई पर्यटकों के फंसने की खबर है. यहां हुए हिमस्खलन में एक बच्चे समेत 7 पर्यटकों की जान चली जाने की शुरुआती खबरें मिली हैं. हादसे के बाद सेना भी राहत और बचाव कार्य में जुट गई है. राज्य आपदा प्रबंधन टीम और पुलिस भी माइलस्टोन 15 के पास गंगटोक-नाटू ला रोड पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है. यहां करीब 27 पर्यटकों को राहत और बचाव कार्य में जुटी टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है. रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस हादसे पर दुख जताया है.

#WATCH | Rescue operation and snow clearance near the 15th mile on Gangtok-Natu La road after an avalanche struck the area in Sikkim

