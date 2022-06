नई दिल्‍ली. असम (Assam) की उफनती नदी में डूब रहे शख्‍स को बचाने का वीडियो (Video) सामने आया है. उसे राष्‍ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीम ने बचाया. यह घटना कामरूप जिले की है, जहां बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री देने के लिए यह टीम जा रही थी, तब उन्‍हें उफनती नदी के बीच यह शख्‍स नजर आया था. टीम ने अपनी नाव उसकी ओर तुरंत मोड़ी और उस शख्‍स को बचा लिया. इस वीडियो से वहां के हालात और भयानक मंजर साफ देखा जा सकता है.

घटना के बारे में NDRF के सब इंस्‍पेक्‍टर कर्मचंद गुप्‍ता ने बताया कि नॉर्थ गुवाहाटी इलाके में जब हमारी टीम राहत सामग्री लेकर पीड़ितों को देने जा रही थी तब यह शख्‍स बीच धारा में डूबता नजर आया. इसका बच पाना नामुमकिन था, लेकिन हमारी टीम समय पर वहां पहुंच गई और उसे रेसक्‍यू कर लिया गया. उसकी हालत बेहतर है और उसे उसके घर तक पहुंचा दिया गया है.

Firoj Ali from Pashchim Islampur, Assam

River Puthimari

North Guwahati, Kamrup Rural

