VIDEO: राहुल गांधी को मिला पूजा भट्ट का साथ, कदम से कदम मिलाती दिखीं एक्ट्रेस

हैदराबाद. अभिनेत्री पूजा भट्ट बुधवार को यात्रा के 56वें दिन हैदराबाद में राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में शामिल हुईं. यह यात्रा अब तेलंगाना से होकर गुजर रही है. कांग्रेस पार्टी ने पूजा भट्ट के यात्रा में शामिल होने की तस्वीरें और वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ‘हर दिन एक नया इतिहास बन रहा है… देश में हर दिन प्यार करने वालों की संख्या बढ़ रही है.’

ANI द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में पूजा भट्ट को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते देखा जा सकता है. इसके साथ ही उन्होंने यात्रा में शामिल होते ही राहुल गांधी से हाथ मिलाया. वीडियो में दोनों को कुछ शब्दों का आदान-प्रदान करते भी देखा जा सकता है.

#WATCH | Congress party’s Bharat Jodo Yatra resumed from Hyderabad city in Telangana this morning. Actress-filmmaker Pooja Bhatt joined it briefly. This is day 56 of the Yatra.

(Source: AICC) pic.twitter.com/Z4uvCr1lbo

— ANI (@ANI) November 2, 2022