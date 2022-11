VIDEO: अलर्ट RPF जवान ने बच्ची की बचाई जान, सोशल मीडिया पर जमकर हुई तारीफ

कोच्चि. केरल के तिरूर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान की त्वरित सोच और त्वरित कार्रवाई ने एक बच्ची की जान बचा ली. घटना शुक्रवार की है जब बच्ची चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी. RPF India द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में जवान को प्लेटफॉर्म पर खड़ा देखा जा सकता है. वहीं प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजर रही होती है. वीडियो में एक बच्ची ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती दिख रही है. लेकिन ट्रेन की रफ्तार पकड़ते ही वह फिसल कर प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है. गनीमत रही कि आरपीएफ जवान ने चंद सेकंड में ही बच्ची को पकड़ लिया और सुरक्षित निकाल लिया. जवान की पहचान हेड कांस्टेबल सतीश के रूप में हुई है.

वीडियो को आरपीएफ इंडिया ने शेयर करते हुए लिखा अलर्ट #RPF हेड कांस्टेबल सतीश ने तेजी से कार्रवाई की और एक बच्ची को ट्रेन के पहियों के नीचे जाने से बचाया, जब वह तिरूर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में दौड़ते हुए चढ़ने की कोशिश करते समय गिर गई थी. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने जवान सतीश की त्वरित कार्रवाई के लिए उनकी प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया.

Alert #RPF Head Constable Satheesh acted swiftly and saved a minor girl from going under the wheels of train when she fell down while trying to board a running train at Tirur railway station.#MissionJeewanRaksha #LifeSavingAct #BeResponsible #BeSafe pic.twitter.com/R0iMdas4WX

