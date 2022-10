VIDEO: माता वैष्णो देवी मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने किए दर्शन, राजौरी में पहाड़ी समुदाय को दे सकते हैं बड़ी सौगात

जम्मू. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर के तीन दिवसीय दौरे पर हैं. दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री शाह माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे. यहां पहले वह हेलीकॉप्‍टर के जरिये सांझीछत हेलीपैड पर पहुंचे. फिर उन्होंने माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए. उन्होंने माता की आरती भी की. अमित शाह के माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंचने पर लोगों ने उनका स्वागत किया.

न्‍यूज एजेंसी ANI के अनुसार, एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी अमित शाह के साथ माता वैष्णो देवी मंदिर (Mata Vaishno Devi Temple) में दर्शन किये.

वहीं, आज अमित शाह राजौरी की जनसभा में जम्मू-कश्मीर के एक बड़े पहाड़ी समुदाय को बड़ी सौगात दे सकते हैं. कहा जा रहा है कि वह पहाड़ी समुदाय को एसटी स्टेटस दिए जाने की कई साल से चली आ रही मांग पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं.

गौरतलब है कि जम्मू पहुंचने के बाद अमित शाह ने राजभवन में पांच समुदायों के लोगों से मुलाकात की थी. शाह से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सिख और राजपूत समुदाय के लोग शामिल थे. यदि गृहमंत्री पहाड़ी समुदाय को एसटी स्टेटस देने की घोषणा करते हैं तो जम्मू-कश्मीर के 5 जिलों के करीब 10 विधानसभा क्षेत्रों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा. साथ ही भाजपा के लिए यह गेम चेंजर हो सकता है.

