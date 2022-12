VIDEO: बेटे के सिगरेट पीने की लत से खफा महिला ने सिखाया ये कड़ा सबक, खंभे से बांध ...

नई दिल्ली. आमतौर पर किशोर उम्र में बच्चों के गलत आदतों की ओर बढ़ने की आशंका ज्यादा रहती है. एक माता-पिता के लिए अपने किशोर बच्चे को संभालना एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है. सबसे मुश्किल तब होती है जब बच्चा एक बुरी आदत सीख लेता है और छोड़ने से इनकार कर देता है. लेकिन ऐसा लगता है कि इस मां के पास अपने बच्चे की लत छुड़ाने का कठोर साधन मौजूद था, जो सिगरेट पीने जैसी बुरी आदत का शिकार हो गया था. यह जानने के बाद कि उसका बेटा सिगरेट पीने का आदी है, इस महिला ने अपने बेटे को एक खंभे से बांध दिया और सबक सिखाने के लिए उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर मल दिया.

@gharkekalesh नामक एक ट्विटर अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे लड़का अपनी मां से माफी मांग रहा है. उसने अपना बचाव करने की कोशिश भी की. लेकिन तभी वहां एक और महिला आ गई और उसे पकड़ लिया. इसके बाद मां ने अपने बेटे के चेहरे पर मिर्च का पाउडर मल दिया. जिसके बाद लड़का चेहरे पर हो रही जलन के कारण जोर-जोर से चिल्लाने लगा. महिला ने इसके बाद भी अपने बेटे को डांटना और फटकारना जारी रखा. अब तक इस वीडियो को 48 हजार से ज्यादा व्यूज और 2200 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं.

