नई दिल्‍ली. लगातार खराब मौसम के कारण जम्मू कश्‍मीर, लद्दाख के ऊंचे इलाकों में लगातार हिमस्‍खलन हो रहा है. इधर, भारतीय लद्दाख के हिमालय क्षेत्र के जोजी ला में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकालने में भारतीय सेना और बचाव दल जुटा हुआ है. भारतीय सेना ने सोमवार को बताया कि विशेष रूप से प्रशिक्षित एवलांस रेस्क्यू टीम मेडिकल टीमों के साथ फंसे हुए पर्यटकों को निकालने में जुटी है. बचाव दल आपातकालीन चिकित्सा किट से लैस हैं और शुरुआती बचाव के लिए आवश्यक सभी स्टोर आवश्यक राहत कार्य कर रहे हैं. खराब मौसम के कारण यहां बचाव कार्य में दिक्‍कत हो रही है. उन्‍होंने बताया कि भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर पुलिस (जेकेपी) और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जीआरईएफ) मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं.

भारतीय सेना ने बताया कि ज़ोजिला या ज़ोजि दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है. यहां ‘ला’ और ‘दर्रा’ शब्दों का अर्थ एक ही है. यहां और अन्‍य कई स्‍थानों पर हिमस्‍खलन की घटना के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए सभी प्रयास जारी हैं. विशेष रूप से प्रशिक्षित हिमस्खलन बचाव दल मेडिकल टीमों के साथ फंसे हुए पर्यटकों को निकालने में लगा हुआ है.

#WATCH | Indian Army’s Avalance Rescue Team along with medical teams is involved in evacuating stranded tourists along the Zoji La axis following snow slides and minor avalanches in the area

NH 1 continues to remain closed due to multiple minor avalanches. pic.twitter.com/AFA0nGsgMn

