बेंगलुरु: बेंगलुरु शहर (Bengaluru) के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) का एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो इंसानियत की मिसाल है. एसीपी बी रामचंद्र (ACP B Ramchandra) ने अपनी ड्यूटी निभाते वक्त ऐसा काम किया कि आज उन्हें सब खूब पसंद कर रहे हैं. सोमवार की सुबह ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर एक सरकारी बस ट्रैफिक जाम का कारण बन रही थी. जब रामचंद्र ने देखा तो पता चला कि ड्राइवर की तबीयत बिगड़ी हुई है. उन्होंने तुरंत ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया और उसकी बस सही जगह ले जाकर पार्क की.

