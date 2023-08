अमरोहा (उप्र). उत्तर प्रदेश के अमरोहा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण कार्य के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रविवार को मंच पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद दानिश अली और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) हरि सिंह ढिल्लों के बीच नारेबाजी को लेकर बहस शुरू हो गयी. यह बहस कथित तौर पर तब हुई जब सांसद ने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही नारेबाजी पर आपत्ति जताई. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गया है.

वीडियो में एमएलसी ढिल्लों मंच पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जब सांसद अली उनके पास आते हैं तो दोनों को तीखी बहस करते हुए देखा जा सकता है और जल्द ही उनके समर्थक और रेलवे अधिकारी उनके साथ आ जाते हैं. इसमें, बाद में सांसद को उनकी सीट पर ले जाये जाते देखा जा सकता है. अमरोहा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के कार्य के उद्घाटन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद और एमएलसी को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था.

#WATCH | UP: Heated argument ensued between BSP MP Danish Ali and BJP MLC Hari Singh Dhillon during an event in Amroha. pic.twitter.com/4gWVSweUGf

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 6, 2023