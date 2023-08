नई दिल्‍ली. चंद्रयान-3 के चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के एक दिन बाद रविवार को अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई चंद्रमा की पहली झलक जारी की गई. इससे संबं‍धित ट्वीट में कहा गया, “5 अगस्त, 2023 को चंद्र कक्षा प्रविष्टि (एलओआई) के दौरान चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान द्वारा देखा गया- चंद्रमा.” यह चंद्रयान-3 की एक और बड़ी उपलब्धि है. अंतरिक्ष यान अपने मिशन पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है.

सफल संचालन के बाद चंद्रयान-3 ने शनिवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को संदेश दिया ‘मैं चंद्र गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रहा हूं.’ यह अंतरिक्ष एजेंसी के महत्वाकांक्षी 600 करोड़ रुपये के मिशन में एक प्रमुख मील का पत्थर है. इसरो ने उपग्रह से अपने केंद्रों को एक संदेश साझा किया, जिसमें लिखा था, “MOX, ISTRAC, यह चंद्रयान-3 है. मैं चंद्र गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रहा हूं.”

The Moon, as viewed by #Chandrayaan3 spacecraft during Lunar Orbit Insertion (LOI) on August 5, 2023.#ISRO pic.twitter.com/xQtVyLTu0c

— LVM3-M4/CHANDRAYAAN-3 MISSION (@chandrayaan_3) August 6, 2023