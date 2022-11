VIDEO: 'बाहर आओ नहीं तो घुटने तोड़ दूंगा', SFI कार्यकर्ता ने कॉलेज के प्रिंसिपल को दी धमकी

त्रिशूर. केरल में सत्तारूढ़ माकपा (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी)) की छात्र इकाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के कार्यकर्ताओं ने एक छात्र के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर त्रिशूर कॉलेज के प्रिंसिपल को धमकाया है. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से प्रिंसिपल को बाहर नहीं आने पर धमकी दी है. SFI के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रिंसिपल ने स्कैल्प सोरायसिस से पीड़ित एक छात्र की टोपी जबरदस्ती हटा दी.

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी घटना सर्विलांस कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज से पता चलता है कि यह घटना पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुई है. प्रिंसिपल पी दिलीप ने मंगलवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कर 25 अक्टूबर को हुई घटना का ब्योरा दिया है. दर्ज शिकायत में कहा गया है कि जिला सचिव हसन मुबारक के नेतृत्व में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने त्रिशूर में महाराजा प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस कर धमकी दी. जिला सचिव ने प्रिंसिपल से कहा, ‘आप बाहर आओ नहीं तो घुटने तोड़ दूंगा.’

In front of a policeman of @TheKeralaPolice and some teachers, SFI Thrissur Dist. Secretary, Azam Mubarak threatened Principal-in-charge of Maharaja’s Tech. Institute (located in Thrissur, Kerala) today to break his legs if he takes any action against the striking SFI comrades pic.twitter.com/bXqmnfw57B

— Sanjay (@sanjaykumarpv) October 31, 2022