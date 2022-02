नई दिल्‍ली. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी (Manish Tewari) ने उनके कांग्रेस छोड़ने की हाल ही में चल रही चर्चाओं पर बुधवार को विराम लगा दिया है. उनसे जब पूछा गया कि क्‍या वह भी बीजेपी (BJP) में श‍ामिल होंगे तो उन्‍होंने साफतौर पर कहा कि वह कांग्रेस पार्टी (Congress) नहीं छोड़ रहे, लेकिन अगर कोई उन्‍हें धक्‍के मारकर बाहर निकालेगा तो वो दूसरी बात होगी. उन्‍होंने ये बातें समाचार एजेंसी एएनआई से कही हैं.

बीजेपी में शामिल होने और कांग्रेस पार्टी छोड़ने की अटकलों पर मनीष तिवारी ने कहा, ‘मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है कि हम कांग्रेस पार्टी में कोई किरायेदार थोड़ी हैं, हम तो हिस्‍सेदार हैं. लेकिन अगर कोई धक्‍के मारकर बाहर निकालेगा तो वो दूसरी बात है. जहां तक हमारा सवाल है तो हमने 40 साल इस पार्टी को दिए हैं. हमारे परिवार ने देश की एकता और अखंडता के लिए खून बहाया है. हम विचारात्‍मक सियासत में विश्‍वास रखते हैं. पर अगर कोई धक्‍के मारकर बाहर निकालेगा तो वो दूसरी बात होगी.’

#WATCH | “Will not leave Congress party but if someone wants to push me out (dhakke mar kar bahar nikalega) of the party that’s a different thing,” Congress leader Manish Tiwari (16.02) pic.twitter.com/5MHAsClCx3

