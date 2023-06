नई दिल्ली. गुजरात में साइक्लोन बिपरजॉय के कारण मची भीषण तबाही के बीच सुरक्षा और बचाव के काम में लगी एजेंसियों के लोगों की जान पर खेलकर आम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं. गुजरात के बरदा डूंगर में ऐसे ही एक मामले में केवल चार दिन पहले एक बच्चे को जन्म देने वाली मां को राज्य की पुलिस ने सुरक्षित जगह पर भेजा. जिस दौरान एक महिला पुलिस कर्मी को उस नवजात शिशु को अपने हाथों में संभालकर ले जाते देखा गया.

गुजरात के वन और पर्यावरण मंत्री मुलु अयर बेरा ने एक स्थानीय न्यूज चैनल में चलाए गए इस घटना के एक वीडियो को ट्वीट किया. इस वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी को एक नवजात शिशु को गोद में लिए हुए दिखाया गया है. जबकि बच्चे की मां और कई अन्य महिलाओं को उनके साथ सुरक्षित जगह पर जाते देखा जा सकता है. विधानसभा की भंवड़ सीट से विधायक बेरा ने वीडियो के साथ ट्वीट किया कि ‘भंवड़ का प्रशासन सेवा के जरिये सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतर्क है.’ जबकि गुजरात पुलिस महानिदेशक के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए कहा कि ‘अगर आप #GujaratPolice के साथ हैं, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं.’

If you are with #GujaratPolice, you are in absolutely safe hands. @CMOGuj @sanghaviharsh @GujaratPolice https://t.co/EodeDt6iPD

— DGP Gujarat (@dgpgujarat) June 15, 2023