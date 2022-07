VIDEO: भविष्य के मानव रहित विमान विकसित करने में DRDO को मिली सफलता, देखें ये UAV Flight

बेंगलुरु. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने शुक्रवार को खास मानव रहित विमान (UAV) उड़ाने में बड़ी सफलता पाई है. यह फ्लाइट कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एयरोनॉटिकल टेस्‍ट रेंज में पूरी हुई जिसमें ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान को परखा गया. सबसे खास बात यह रही कि इसमें विमान ने उड़ने से लेकर लैंड करने तक का सारा काम खुद ही किया. डीआरडीओ ने अपने बयान में इसकी जानकारी दी है. इससे भविष्य के मानव रहित विमान विकसित करने में काफी मदद मिलेगी. इसका वीडियो भी जारी किया गया है.

डीआरडीओ ने बयान में बताया कि विमान को लेकर सबसे बड़ी बात उसका स्‍वचालित होना है. बिना किसी मदद के विमान उड़ने से लेकर उतरने तक के सभी कामों को बखूबी अंजाम दे सकता है. वह टेक ऑफ, वे प्‍वाइंट नेविगेशन और आसानी से ग्राउंड टचडाउन शामिल है. यह सामरिक रक्षा तकनीक को लेकर आत्‍मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम है.

#WATCH | In a major success towards developing unmanned combat aircraft, the maiden flight of the Autonomous Flying Wing Technology Demonstrator was carried out successfully from the Aeronautical Test Range, Chitradurga, Karnataka today: DRDO officials pic.twitter.com/9PjX2dBkIr

— ANI (@ANI) July 1, 2022