बेंगलुरु. कोलकाता से अमृतसर जा रही एक ट्रेन में एक यात्री पर पेशाब करने के आरोप में रेलवे के यात्रा टिकट निरीक्षक (टीटीई) के पकड़े जाने के कुछ दिनों बाद बेंगलुरु (Bengaluru) के कृष्णराजपुरम स्टेशन से यात्रा कर रही एक महिला यात्री के साथ कथित बदसलूकी के आरोप में एक अन्य टीटीई को निलंबित किया गया है. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला रोते हुए कह रही है कि टिकट दिखाने के बाद भी टीटीई उसे क्‍यों परेशान कर रहा है? वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों के विरोध के बाद टीटीई वहां से भागने की कोशिश करता है और लोग उसे पकड़ लेते हैं.

रेलवे ने मंगलवार की इस घटना पर कहा है कि टीटीई के खिलाफ आरोप की जांच लंबित रहने तक रेलवे ने टीटीई को निलंबित कर दिया है. रेलवे के मुताबिक, दूसरी ट्रेन की क्रॉसिंग के लिए कृष्णराजपुरम स्टेशन पर रुकी ट्रेन में टीटीई ने महिला से टिकट दिखाने को कहा था और बदसलूकी की थी. कथित तौर पर मंगलवार को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर टीटीई का विरोध करती महिला का एक वीडियो एक यूजर ने ट्विटर पर साझा किया है. वीडियो में परेशान और रोती हुई महिला को टीटीई पर चिल्लाते हुए देखा जा सकता है, जो यह पूछती हुई दिख रही है कि टिकट दिखाने के बाद भी उसे टीटीई ने क्यों खींचा और मिसबिहेव किया?

Drunk TT pulled her at KJM . While the girl was telling she had her ticket, showed ticket to TT but TT didn’t listen anything,pulled her and still misbehave with her.We need explanation for on duty drunk TT.@RailMinIndia@Central_Railway please take strict action against the TT. pic.twitter.com/UUjRcm8X1w

— Karishma behera (@karishma_behera) March 14, 2023