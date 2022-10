VIDEO: कर्नाटक के कोप्पल में बाढ़ का कहर, बह गई सड़क, देखें कैसे लोगों ने बचाई जान

कोप्पल. कर्नाटक में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. वहीं कोप्पल जिले में बाढ़ ने आफत मचा रखी है. बाढ़ की मार झेल रहे कोप्पल जिले से एक नया वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़कों पर बाढ़ का पानी लबालब भरा हुआ है, वहीं कई सड़कें बाढ़ में बह गई हैं. एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बीच सड़क फंसा हुआ देखा जा सकता है. ट्रैक्टर को निकालने के लिए कई लोग मदद कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग चिल्लाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं. वीडियो न्यूज एजेंसी ANI ने शेयर किया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कई सड़कों पर बाढ़ का पानी आ गया है. वीडियो में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है. कहीं अंडरब्रिज तहस नहस हो गया है तो कहीं घर डूब चुका है. फंसे लोगों को स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं. लोगों को बाढ़ के इलाकों से निकालने के प्रयास में युवा सबसे आगे हैं.

#WATCH | Road washed away due to heavy rainfall in the Koppal district of Karnataka (11.10) pic.twitter.com/0j3pOnWjg3

— ANI (@ANI) October 12, 2022