VIDEO: कोलकाता में भारी बारिश से लोग बेहाल, कई सड़कों पर भरा पानी

कोलकाता. कोलकाता (Kolkata) और आसपास के जिलों में सोमवार तड़के हुई मूसलाधार बारिश (Rain) से सप्ताह के पहले कार्य दिवस पर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. मौसम विभाग (IMD) ने कम से कम एक दिन और बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है. देर रात एक से सुबह सात बजे तक शहर के विभिन्न स्थानों पर 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे कई महत्वपूर्ण मार्ग और निचले इलाके घुटने तक पानी में डूब गए.

एक अधिकारी ने बताया कि कोलकाता नगर निगम के ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों द्वारा धापा में 136 मिमी, कालीघाट में 115 मिमी और बालीगंज में 109 मिमी बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के ज्यादातर जिलों में मंगलवार सुबह तक और तेज बारिश या गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है.

#WATCH | People wade through submerged roads in Kolkata after heavy rainfall in the city pic.twitter.com/vq54PC7QmL

— ANI (@ANI) September 20, 2021