VIDEO: कर्नाटक में तेज रफ्तार एंबुलेंस हुई बेकाबू, टोल नाके से टकराकर उड़े परखच्चे, 3 की मौत

बेंगलुरू: कर्नाटक में बिंदूर के पास टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक मरीज सहित तीन लोगों की मौत हो गई. इस एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. हादसे का यह मंजर देखकर हर कोई कांप उठा.

Shocking accident of an ambulance at toll plaza in Udupi, Karnataka, 4 people injured pic.twitter.com/0vmuofGLa2

— Arshdeep Samar (@summerarshdeep) July 20, 2022