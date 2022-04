VIDEO: तेज धूप में कैसे निकले बरात? लड़के वालों ने अपनाया ऐसा जुगाड़ू आइडिया, इंटरनेट पर जमकर हो रही तारीफ

नई दिल्‍ली. भारत और शादी का ऐसा मेल है जिसकी दुनिया भर में चर्चा होती है. भारतीय फिल्‍मों में भी शादी सबसे लोकप्रिय सब्‍जेट है तो शादियों में फिल्‍मी गाने. शादी में डांस और बारात में नाचने का भी अपना मजा है. इस तेज गर्मी और लू-लपट के बीच निकलने वाली बारातों के लिए अलग-अलग इंतजाम किए जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर भी ऐसी ही एक बारात का वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें बाराती सनशेड के नीचे जमकर नाच रहे हैं. अन्‍य बाराती और दूल्‍हा भी इसी शेड के नीचे है और यह पीले रंग का शेड बारात को छाया देता हुआ बारात के साथ-साथ चल रहा है. इस वीडियो को लोगों ने खूब पसंद किया है और वे अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि यह किस शहर का वीडियो है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे शादी के इस वीडियो का सबसे बड़ा आकर्षण है पीले रंग का सनशेड. दरअसल इस सनशेड को चार बड़े पिलर्स से बांधा हुआ है और इन पिलर्स के नीचे पहिए लगे हुए हैं. इससे यह सनशेड बारात के साथ-साथ मूव हो रहा है. इन पिलर्स को थामे हुए लोग सतर्क हैं और एक दूसरे को इसकी स्‍पीड और दिशा के लिए बता रहे हैं. बीच ट्रेफिक में बारात को छाया देता यह सनशेड लोगों को खूब पसंद आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया में यूजर देवयानी कोहली ने शेयर किया है. वे लिखती है कि इसलिए #भारत को इनोवेशन की भूमि कहा जाता है या बस ‘जुगाड़’. ‘बारात’ के दौरान #गर्मी की लहर को मात देने के लिए भारतीयों ने समाधान ढूंढ लिया है.

This is why #India is called land of Innovation or simply

“Jugaad” To beat the #Heatwave during “Baraat” Indians have found solution.#innovation pic.twitter.com/Fs8QociT2K

— Devyani Kohli (@DevyaniKohli1) April 27, 2022