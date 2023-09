Chandrayaan-3 Journey On Moon In 30 Second: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड करवाकर इतिहास रच दिया. अभी तक ऐसा करने वाला भारत पहला देश है, जिस वजह से पूरी दुनियाभर की मीडिया में भारत का नाम छाया हुआ है. अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो इस मिशन के बारे में नहीं समझ पाए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर चंद्रयान-3 मिशन की पूरी जर्नी को केवल 30 सेकंड में समझाया गया है. लेकिन पहले जान लीजिए कि चंद्रयान-3 मिशन है क्या….

चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का तीसरा चंद्र मिशन है. यह भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा, उसके भूविज्ञान और चंद्र पर्यावरण के बारे में हमारी समझ का विस्तार करना है. चंद्रयान-3, 2008 में लॉन्च किए गए भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 के प्रयास को सफल करने के लिए तीसरा चंद्र मिशन था, जो पूर्ण रूप से सफल रहा. बता दें कि चंद्रयान -2 के लैंडर और रोवर को लैंडिंग चरण के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वे अपने मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ रहे.

चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को सतीश धवन अंतिरक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था. 15 से 25 जुलाई तक इसरो ने उसके ऑर्बिट को बढ़ाया. 1 अगस्त को यह अंतरिक्षयान सफलतापूर्वक ट्रांसलुनर ऑर्बिट में प्रवेश कर गया. 5 अगस्त को चंद्रयान-3 लूनर ऑर्बिट में प्रवेश कर गया. 6 अगस्त को इसरो ने मून की तस्वीर भेजी, जो चंद्रयान-3 द्वारा ली गई थी. 17 अगस्त को चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया था. आखिरकार 23 अगस्त, वह दिन जब भारत ने रचा था इतिहास. इस दिन चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी.

चंद्रयान-3, चंद्रयान-2 के समान ही मिशन रहा, जिसमें एक लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतरने और वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था. चंद्रयान-3 को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें 3 पार्ट थे- लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल. लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था. इन दोनों को चांद पर उतरना था. प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य कार्य लैंडर मॉड्यूल को लॉन्च वाहन इंजेक्शन से चंद्रमा के चारों ओर 100 किमी की कक्षा तक ले जाना था. वहीं लैंडर और रोवर को चांद पर 14 दिन रहकर उस पर स्टडी करनी थी. बता दें कि मिशन का प्राथमिक उद्देश्य- खनिज विज्ञान, चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति पर अध्ययन करना था.

चंद्रयान-3 के जाने के बाद वैज्ञानिकों को क्या हासिल हुआ?

चांद की सतह पर चंद्रयान-3 को पहुंचाने वाले विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने कमाल कर दिया. प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर, अल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, मैन्गेनीज और ऑक्सीजन समेत कई तत्वों के अस्तित्व की पुष्टि की है. वहीं इस मिशन में चंद्रमा पर प्राकृतिक भूकंप को रिकॉर्ड किया गया. इसको लेकर प्रज्ञान रोवर और अन्‍य पेलोड ने वैज्ञानिकों को डेटा भेजा था. इस घटना के वैज्ञानिकों की स्टडी को और बढ़ा दिया है.

