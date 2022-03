नई दिल्‍ली. देश को दुश्‍मनों से बचाने के लिए भारत की तीनों सेनाएं (Indian Army) और अर्धसैनिक बल (Paramilitary Forces) विषम से विषम परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं. फिर चाहे वो लद्दाख हो, सियाचिन (Siachen) हो या फिर अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh), सभी जगह जवान 24 घंटे देश की सरहद की रक्षा करते हैं. इनमें भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स (Indian Paratroopers) भी काफी अहम होते हैं. युद्ध के दौरान या किसी खास ऑपरेशन में इन्‍हें भेजा जाता है. इन पैराट्रूपर्स को कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है. ऐसे ही एक प्रशिक्षण का वीडियो भी सामने आया है, जो काफी पसंद किया जा रहा है.

भारतीय सेना ने जानकारी दी है कि 24 और 25 मार्च को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स को प्रशिक्षण दिया गया. इनमें करीब 600 पैराट्रूपर्स जवान शामिल थे. ये सभी भारतीय सेना की एयर रैपिड रिस्‍पॉन्‍स टीम का हिस्‍सा हैं.

24 और 25 मार्च को इन सभी पैराट्रूपर्स को सिलीगुड़ी कॉरीडोर के पास बड़े हवाई जहाज से नीचे कुदाया गया. ये सभी पैराशूट की मदद से अपने अपने लक्ष्‍य तक पहुंचे. आमतौर पर ऐसा अभियान सरहद के पार चलाया जाता है, जहां दुश्‍मन पर त्‍वरित हमला करना होता है.

#WATCH | Around 600 paratroopers of the Indian Army’s Airborne Rapid Response teams carried out large-scale drops near the Siliguri Corridor on March 24 and 25 in an Airborne Exercise: Indian Army officials pic.twitter.com/evrxSE7SGi

