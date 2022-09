VIDEO: कार में था 'किंग कोबरा', परिवार ने कर ली 200 किमी की यात्रा, फिर पूंछ देखकर छूटे पसीने

कोट्टायम: केरल के कोट्टायम जिले में हुई एक घटना ने हैरान कर दिया है. यहां अर्पुकारा में रहने वाले एक शख्स की कार में जहरीला सांप किंग कोबरा घुस गया और करीब एक हफ्ते तक इंजन में बैठा रहा. दरअसल सुजीत नाम का यह शख्स किसी काम से कुछ दिनों पहले नीलांबुर गया था, जहां सांप उसके कार के इंजन में घुस गया. सुजीत करीब 200 किलोमीटर चलाकर वापस घर लौट आया तब तक यह सांप कार में ही बैठा रहा. कुछ दिनों बाद वह कार से निकलकर घास के ढेर में मिला तो उसे देखकर हड़कंप मच गया.

दरअसल लिफ्ट ऑपरेटर सुजीत अपने दोस्तों के साथ एक महीने पहले काम के लिए अर्पुकारा से नीलांबुर गया था. इस दौरान उन्होंने किंग कोबरा को अपनी कार के पास देखा. इसके बाद उन्होंने यह जानने की कोशिश की, क्या ये सांप कार के अंदर तो नहीं घुस गया. काफी देर तक जांच करने के बाद उन्हें लगा कि शायद सांप कार के अंदर नहीं है. लेकिन कोबरा कार के अंदर ही था.

Hiss hiss it goes…

A King Cobra was found on the premises of Thonnamkuzhi house near Kottayam village Arpookara on Wednesday. The forest officials reached the spot and caught the snake. The snake’s presence on the spot remains mysterious.#Kerala #Kottayam #Snake pic.twitter.com/rIQNnaDXva

— Mathrubhumi English (@mathrubhumieng) August 31, 2022