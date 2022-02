Video: पानी के कंटेनर में 2 दिनों तक फंसा रहा तेंदुए का सिर, 48 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

करीब 48 घंटे तक एक तेंदुए के शावक का सिर प्लाटस्टिक के कंटेनर में फंसा (Leopard Cub’s Head Stuck Inside a Plastic Container) रहा. वह शावक अपने सिर को कंटेनर से निकालने की कोशिश करता रहा है और जंगल में यहां-वहां भटकता रहा. दर्द से कराहता रहा. मगर नाकाम रहा. आखिरकार 30 से अधिक लोगों ने बड़ी मेहनत से सिर में फंसे हुए कंटनेर को निकाला. यह घटना महाराष्ट्र के ठाणे जिले (Thane District, Maharashtra) की है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, करीब एक साल के तेंदुए के एक शावक ने पानी पानी के लिए अपना सिर कंटेनर के अंदर डाला था. मगर वह बाहर निकाल नहीं पा रहा था.

पर्यटकों ने पहले देखा था

बीते मंगलवार को स्थानीय वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि शावक को रविवार रात बदलापुर के गोरेगांव क्षेत्र में घूमते हुए देखा गया था. इससे पहले कुछ पर्यटकों ने कंटेनर में फंसे सिर के साथ तेंदुए के शावक को इधर-उधर भागते हुए देखा था और उसका वीडियो बनाया था. फिर यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फिर पर्यटकों ने तेंदुए की इस हालत में देखकर फौरन ही वन विभाग को जानकारी दी थी. बुधवार रात को ही वन विभाग की टीम बदलापुर के जंगलों में पहुंच गई और उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. ठाणे वन विभाग, बोरीवली स्थित मुंबई वनविभाग के अधिकारी, रेस्क्यू टीम, मेडिकल टीम और स्थानीय गांव वालों की मदद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.

48 घंटे चला सर्च अभियान

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तेंदुए को मंगलवार शाम को बदलापुर गांव के पास देखा गया था, जहां उसे पहली बार देखा गया था. आखिरकार 48 घंटे के सर्च अभियान के बाद बचाव दल तेंदुए के बच्चे तक पहुंचने में कामयाब रही. बताया जा रहा है कि बचाव दल ने डार्ट से तेंदुए को काबू में किया.

⚠️🚨 #ALERT: #Leopard with its head stuck in #plastic container spotted at #Badlapur in #Thane@MahaForest & #rescue teams @raww_ngo are currently trying to locate the distressed mammal@raww_tweets@tweetsvirat @ranjeetnature @akshay_journo pic.twitter.com/vwfC8YnWXD

— RAWW (@raww_ngo) February 14, 2022