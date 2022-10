VIDEO: ममता की पुलिस ने आंदोलन कर रहे टेट अभ्यर्थियों को लिया हिरासत में, सड़क पर खूब मचा बवाल

नई दिल्ली. शुक्रवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास अभ्यर्थियों की पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की सड़कों पर पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई है. अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया है. इसके बाद उन्हें कोलकाता पुलिस ने हिरासत में लिया है. लगभग 500 प्रदर्शनकारी उत्तर 24 परगना जिले के साल्ट लेक में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के प्रधान कार्यालय के पास एक सड़क पर धरना दे रहे थे. ये वो लोग हैं जिन्होंने 2014 टीईटी के लिए अर्हता प्राप्त करने का दावा किया था. लेकिन अभी भी मेरिट सूची से बाहर थे. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस कार्रवाई का वीडियो ANI ने ट्वीट किया है.

वीडियो में प्रदर्शनकारियों को पुलिस वैन में ले जाते समय घसीटते हुए देखा जा सकता है. पुलिस ने उन्हें यह कहते हुए तितर-बितर कर दिया कि वे वहां सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं.

#WATCH | West Bengal: Police personnel drag Teacher Eligibility Test (TET) qualified candidates who’re protesting near the head office of West Bengal Board of Primary Education in Kolkata regarding job recruitment. Section 144 of CrPC imposed in the area pic.twitter.com/Begne3eODc

— ANI (@ANI) October 21, 2022