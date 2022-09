Video: भारत दौरे के यादगार लम्हें... पगड़ी पहनकर पहुंची थीं महारानी, देखिए वीडियो

नई दिल्ली. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बने यूनाइटेड किंगडम की शासक थीं. वह आधिकारिक तौर पर 1952 में अपने पिता की मृत्यु के बाद रानी बनीं और ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शासक थीं. उन्होंने कई बार भारत का दौरा किया, लेकिन उनकी पहली यात्रा भारत की आजादी के लगभग 15 साल बाद हुई.

महारानी एलिजाबेथ और उनके पति प्रिंस फिलिप ने पहली बार 1961 में भारत का दौरा किया था. अपनी यात्रा के दौरान शाही जोड़े ने कई भारतीय राजा महाराजाओं से मुलाकात की और ताजमहल सहित देश के सबसे पसंदीदा ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया था. उन्होंने नई दिल्ली में राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह में भी भाग लिया.

#WATCH via ANI Multimedia | Queen Elizabeth ll death: From the ANI archives, Special moments of her visits to India https://t.co/dz0O7BZCwm

— ANI (@ANI) September 9, 2022