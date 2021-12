नई दिल्‍ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने गुरुवार को कहा कि दो पहिया एवं चार पहिया वाहन जल्द ही सौ फीसदी इथेनॉल (Ethanol) पर चलेंगे, जिससे किसानों (Farmers) की आय बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल (Petrol) पर निर्भरता भी कम होगी. नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा, ‘चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों और मजदूरों का जीवन स्तर उठाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया. मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि किसान अन्नदाता नही ऊर्जादाता होगा. अब दोपहिया व चार पहिया वाहन शत-प्रतिशत पेट्रोल के साथ शत-प्रतिशत इथेनॉल से चलेंगे जो किसान का तैयार किया हुआ है. इससे किसानों की आय बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी.’

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इसके लिए उन्होंने अपनी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और दो-तीन दिन में इसको लेकर परामर्श जारी हो जाएगा. उन्‍होंने कहा, ‘एक लीटर एथेनॉल की कैलोरिक वैल्‍यू 800 एमएल पेट्रोल के बराबर है. मैं रूस से एक तकनीक लाया हूं. इससे एथेलॉल की कैलोरिक वैल्‍यू बढ़ेगी. इसका मतलब होगा कि एक लीटर में जितने किमी पेट्रोल पर वाहन चलेंगे. उतने ही लीटर एथेनॉल पर उतने किमी ही वाहन चलेंगे.’ उन्‍होंने कहा कि भारत सरकार ने एथेलॉन के पंप की अनुमति दी है. इससे चलने वाले वाहन तैयार हैं. इससे अब 120 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल लेने की बजाया किसान का बनाया हुआ 62 रुपये लीटर एथेलॉन लीजिये और वाहन चलाइए.’

