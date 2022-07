Video : रिसॉर्ट में मेहमान को जगाने आया हाथी, 5 करोड़ लोगों ने देखा क्यूट वीडियो

Elephant Wakes Up Woman Video : आपने आमतौर पर सुबह-सवेरे चिड़ियों की चहचहाहट को सुनकर जागने की बात सुनी होगी. सुबह मुर्गे की बांग से जागने की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन हमारा दावा है कि किसी भी जगह हाथी ने आकर लोगों की नींद नहीं तोड़ी होगी. सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसी जगह का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां मेहमानों को सुबह नींद (Elephant Wakes up Guest in Thailand Resort) से जगाने का काम हाथी करते हैं.

हर देश की अपनी विशेषता होती है. ऐसा ही खास नाता थाईलैंड (Thailand Tourism) का हाथियों (Elephants Cute Video) से है. यहां के कल्चर में रचे-बसे हाथी थाईलैंड की हर छोटी-बड़ी चीज़ का हिस्सा रहते हैं. सुर्खियां बटोर रहे वीडियो में अपने होटल रूम में सो रही लड़की (Elephant Wakes Up Sleeping Woman) को एक हाथी आकर जगाता है, इस प्यारे से वीडियो को इंस्टाग्राम पर 58 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं.

क्यूट अंदाज़ में नींद से जगाता है हाथी

वायरल हो रहे वीडियो में एक खूबसूरत सी जगह पर बने हुए रिसॉर्ट में लड़की अपने बिस्तर पर सो रही होती है. कमरे की खिड़की खुली रहती है, जहां एक हाथी का बच्चा आकर अपनी सूंढ़ से उसे हल्का धक्का मारकर जगाता है. लड़की पहले तो थोड़ा चौंक जाती है और फिर जब वो हाथी को खेलने के मूड में देखती है तो मुस्कुरा पड़ती है. इस वीडियो के साथ बताया गया है कि ये थाईलैंड के चियांग माई रिसॉर्ट का नज़ारा है, जहां अलार्म या रिसेप्शन कॉल के बजाय हाथी आकर आपको जगाते हैं.

A post shared by Sakshi Jain (@saakshijaain)

वीडियो को मिला इंटरनेट पर भरपूर प्यार

इस दिलचस्प वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर saakshijaain नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में यूज़र साक्षी ने बताया है कि चियांग माई रिसॉर्ट में आकर हाथियों के साथ टहलना, खेलना और खिलाने जैसी एक्टिवटीज़ की जा सकती है. लोगों को उनका ये वीडियो इतना पसंद आया है कि इस अब तक 58.8 मिलियन यानि 5.8 करोड़ लोग देख चुके हैं, जबकि 24 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है. लोगों ने हाथी की क्यूटनेस को लेकर भी कमेंट किया है और वीडियो को बेहद प्यारा कहा है.