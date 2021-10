तिरुवनंतपुरम. केरल (Kerala) के कुछ हिस्‍सों में पिछले दो दिनों से लगातार जारी बारिश के कारण स्थिति भयानक हो गई है. केरल में बारिश (Kerala Rains) के कारण हुई विभिन्‍न घटनाओं में 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. साथ ही कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. इस बीच केरल के अलग-अलग इलाकों से बारिश से संबंधित कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो कोट्टायम के मुंडाकायम से सामने आया है.

इस वीडियो में दिख रहा है कि इलाके में भारी बारिश हुई है. सड़क के पीछे की ओर नदी बह रही है. नदी का उफान बेहद तेज है. इस पानी के वेग के कारण सड़क किनारे बना एक पक्‍का मकान पहले थोड़ा झुकता है. इसके बाद वह देखते ही देखते नदी में बह जाता है. हालांकि अभी इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

