Video: मां-बाप की अपील पर छोड़ा हिंसा का रास्ता, मुठभेड़ के दौरान आतंकियों ने डाले हथियार

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ (Encounter in J&K) के दौरान मां-बाप की अपील पर आतंकवादी बने बेटे ने हथियार डाल दिए. एनकाउंटर के वक्त माता-पिताने अपने बेटे से आतंक का रास्ता छोड़ने का अनुरोध किया. कुलगाम के हादिगाम इलाके में आज सुबह एक मुठभेड़ शुरू हुई जहां दो आतंकवादियों ने माता-पिता और पुलिस की अपील पर आत्मसमर्पण कर दिया.

इस वीडियो में देखा जा सकता है इन माता-पिता ने अपने बच्चों से हथियार डालकर सरेंडर करने की अपील की और मां-बाप के अनुरोध पर उन्होंने हथियार डाल दिए. इनके पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है.

#WATCH | Kulgam, J&K | Parents request sons-turned-terrorists to drop weapons, surrender

An encounter started at Hadigam area of Kulgam in the morning where two terrorists had surrendered upon appeal by parents & police. Incriminating materials, arms & ammunition were recovered. pic.twitter.com/Ajllgv6Ebw

— ANI (@ANI) July 6, 2022