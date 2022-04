VIDEO: हैदराबाद में भाषण देते हुए ओवैसी ने आंखों में आए आंसू, कहा- सुनो, हम डरने वाले नहीं...

हैदराबाद. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) हैदराबाद (Hyderabad) की मक्‍का मस्जिद में नमाज के बाद भाषण देते हुए रोने लगे और इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल लोकसभा सांसद ओवैसी ने शुक्रवार को बुलडोजर से लोगों के घर और दुकानों को गिराए जाने पर सरकार को घेरा. उन्‍होंने कहा कि लोग मुझे फोन कर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बता रहे हैं, उनके गांव और दुकानों को तोड़ा जा रहा है. किसी को उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. रमजान के आखिरी जुमे पर यौम-उल-कुरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ओवैसी उसे संबोधित कर रहे थे.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम धैर्य के साथ इसका सामना करेंगे, लेकिन कभी भी एक घर नहीं तोड़ेंगे. खरगोन में 22 घरों को तोड़ दिया गया. सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया गया. दिल्‍ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के सामने अवैध दीवार को तोड़ दिया. हमारे हिंदू भाइयों की दुकानों को तोड़ दिया, लेकिन अपनी हिम्‍मत पस्‍त मत होने दो. उन्‍होंने कहा कि जालिमो सुनो. मुझे मौत से डर नहीं है. हम तुम्‍हारे जुल्‍म से डरने वाले नहीं हैं. ना तुम्‍हारी ताकत से डरेंगे, ना तुम्‍हारी हुकूमत से डरेंगे. ऐसा बोलते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे रोने लगे. फिर उन्‍होंने कहा कि अगर मुकाबला करना है तो सब्र से करेंगे.

#WATCH | AIMIM chief Asaduddin Owaisi breaks down while addressing a gathering on the last Friday of Ramzan at Mecca Masjid in Hyderabad pic.twitter.com/GCTjQeU38R

— ANI (@ANI) April 29, 2022